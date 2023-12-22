Beşiktaş'tan açıklama: Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi. Yapılan resmi açıklamayla deneyimli teknik direktöre teşekkür edildi.

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Konuk ettiği Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten, "Yönetim kurulumuz Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz" şeklinde açıklama yapıldı.

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