Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunduğu sırada kavga çıkmıştı.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Arat'ın sözleri sık sık salondaki genel kurul üyeleri tarafından müdahalelerle kesilmişti.

ORTALIK KARIŞTI

Bu olay nedeniyle Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında tartışma çıkmıştı.

Yamantürk, Arat'a yumruk atarken, sonrasında kürsüye çok sayıda genel kurul üyesi çıktı ve ortalık karışmıştı.

Yaşananların ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edilmişti.

"DİSİPLİN KURULUMUZ TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Beşiktaş Kulübü, divan toplantısında çıkan olaylar hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Divan Kurulumuzun 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı’nda, kulübümüzün kültürü ve değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan ve camiamızın her bir ferdini derinden üzen olayla ilgili olarak Disiplin Kurulumuz tarafından soruşturma başlatılmıştır.



Disiplin Kurulumuzun soruşturması kapsamında söz konusu olaya dair kamera görüntüleri detaylıca incelenerek olayda dahli bulunan kişiler hakkında tüzüğümüzün hükümlerine göre yapılacak işlemlerle ilgili gelişmeler iletişim kanallarımızdan camiamızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.



Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.