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Beşiktaş'tan Adem Ljajic'e devre arasına kadar süre

Beşiktaş'tan Adem Ljajic'e devre arasına kadar süre

Uzun süredir yedekte olan ve ilk 11'e girmek için çaba göstermeyen Adem Ljajic'in geri kazanılması için çalışmalar başlatıldı. Devre arasına kadar süre verilen futbolcu düzelmezse gönderilecek.