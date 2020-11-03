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- Beşiktaş'tan Adem Ljajic'e devre arasına kadar süre
Beşiktaş'tan Adem Ljajic'e devre arasına kadar süre
- Haber Merkezi
- 03.11.2020 - 11:52
- Güncelleme : 03.11.2020 - 12:16
Beşiktaş'ta bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Adem Ljajic'in son zamanlardaki umursamaz tavırları da taraftarın tepkisini çekiyor.
ELİ BELİNDE ISINMASI TEPKİ ÇEKTİ
Yeni Malatya maçı öncesinde ısınmaya çıkan Ljajic'in eli belinde bir şekilde paslaşması ve azimsiz tavırları dikkat çekmişti.
Ancak yine de büyük umutlarla transfer edilen Sırp futbolcudan verim almak isteyen siyah-beyazlı teknik ekibin Ljajic'i geri kazanmak için kolları sıvadığı öğrenildi.
LJAJIC'E OĞUZHAN FORMÜLÜ
Siyah-beyazlı yönetime Ljajic hakkında rapor sunan teknik heyetin, çok sık sakatlanması ve kaçırdığı antrenmanlar yüzünden yıldız futbolcunun ilk 11'de tercih edilmediğini aktardığı belirlendi.
Kendine iyi bakan futbolcuların tempolu futbol oynayabildiklerini fakat Ljajic'in bu sistemin gerisinde kaldığını aktaran teknik heyetin, Oğuzhan Özyakup'un son dönemdeki çabasını ise takdir ettiği bildirildi.
Sakatlıktan çıkan Oğuzhan'ın ekstra çalışmalarla açıklarını kapattığını kaydeden Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ljajic'i de bu şekilde kazanmaya çalışacağı vurgulandı.
DÜZELMEZSE GÖNDERİLECEK
Yapılan çalışmalar sonucunda formunda yükseliş görülmemesi halinde ise tecrübeli futbolcunun devre arasında takımdan gönderilmesi bekleniyor.
Beşiktaş formasıyla 66 resmi maça çıkan Adem Ljajic; 16 gol, 21 asiste imza atarken toplam 37 gole doğrudan katkı yaptı.
Adem Ljajic'in umursamaz tavırları tepki topladı - HABERİ