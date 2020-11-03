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    Beşiktaş'tan Adem Ljajic'e devre arasına kadar süre

    Beşiktaş'tan Adem Ljajic'e devre arasına kadar süre

    Uzun süredir yedekte olan ve ilk 11'e girmek için çaba göstermeyen Adem Ljajic'in geri kazanılması için çalışmalar başlatıldı. Devre arasına kadar süre verilen futbolcu düzelmezse gönderilecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 11:52
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 12:16
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    Beşiktaş'ta bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Adem Ljajic'in son zamanlardaki umursamaz tavırları da taraftarın tepkisini çekiyor.

    ELİ BELİNDE ISINMASI TEPKİ ÇEKTİ

    Yeni Malatya maçı öncesinde ısınmaya çıkan Ljajic'in eli belinde bir şekilde paslaşması ve azimsiz tavırları dikkat çekmişti.

    Ancak yine de büyük umutlarla transfer edilen Sırp futbolcudan verim almak isteyen siyah-beyazlı teknik ekibin Ljajic'i geri kazanmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

    Beşiktaş tan Adem Ljajic e devre arasına kadar süre #1

    LJAJIC'E OĞUZHAN FORMÜLÜ

    Siyah-beyazlı yönetime Ljajic hakkında rapor sunan teknik heyetin, çok sık sakatlanması ve kaçırdığı antrenmanlar yüzünden yıldız futbolcunun ilk 11'de tercih edilmediğini aktardığı belirlendi.

    Kendine iyi bakan futbolcuların tempolu futbol oynayabildiklerini fakat Ljajic'in bu sistemin gerisinde kaldığını aktaran teknik heyetin, Oğuzhan Özyakup'un son dönemdeki çabasını ise takdir ettiği bildirildi.

    Sakatlıktan çıkan Oğuzhan'ın ekstra çalışmalarla açıklarını kapattığını kaydeden Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ljajic'i de bu şekilde kazanmaya çalışacağı vurgulandı.

    Beşiktaş tan Adem Ljajic e devre arasına kadar süre #2

    DÜZELMEZSE GÖNDERİLECEK

    Yapılan çalışmalar sonucunda formunda yükseliş görülmemesi halinde ise tecrübeli futbolcunun devre arasında takımdan gönderilmesi bekleniyor.

    Beşiktaş formasıyla 66 resmi maça çıkan Adem Ljajic; 16 gol, 21 asiste imza atarken toplam 37 gole doğrudan katkı yaptı.

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