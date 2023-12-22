Beşiktaş'tan Alex-Oxlade Chamberlain açıklaması! Sakatlığı ciddi Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade Chamberlain'in uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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Süper Lig'de zor zamanlar geçiren Beşiktaş'ın başı sakatlıklarla da dertte.

Bu sezon birçok farklı futbolcusundan sakatlıklar nedeniyle yararlanamayan siyah-beyazlılar, Alanya maçında oyundan çıkmak zorunda kalan Alex-Oxlade Chamberlain hakkında açıklama yaptı.

4 ay yok

Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade Chamberlain'de yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir.



Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Edinilen bilgiye göre İngiliz futbolcunun sahalardan 4 ay uzak kalacağı öğrenildi.

5 gole katkı

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.