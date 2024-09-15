Beşiktaş, Ali Şansalan'dan şikayetçi! Mağduruz Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trabzonspor maçının ardından "Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz! Rakibe birçok pozisyonda kart göstermedi, mağduruz! Bu iş böyle nasıl devam edecek?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Akyazı Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor'un golü 17. dakikada Okay Yokuşlu'dan gelirken, Beşiktaş'ın golünü 39. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Bordo-mavili ekipte Edin Visca 13. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trabzonspor maçı sonrası hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ALLAH'TAN VAR MÜDAHALE EDİYOR"

Karşılaşma sonrası konuşan Feyyaz Uçar, şu sözleri sarf etti:

Rafa Silva'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek? Kırmızı kart çözüm değil! Bu adamın futbol hayatı bitecekse, biz ne yapacağız? Çok ciddi bir yatırım yaptık, Allah'tan VAR müdahale ediliyor.

"MAĞDURUZ"

Penaltılarının verilmediğini söyleyen Feyyaz Uçar, şunları dedi:

Ciro Immobile'ye yapılan bir müdahale var, bize göre penaltı. Hakemden biz de memnun değiliz. Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz! Rakibe birçok pozisyonda kart göstermedi, mağduruz! Bu iş böyle nasıl devam edecek?

"HAKEMDE ÖYLE BİR FORMA GÖRMEDİK"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın "Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu." sözlerine cevap veren Feyyaz Uçar, şu ifadeleri kullandı:

Bizim formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik. Mağdur biziz! İki pozisyonumuz var, Masuaku'nun pozisyonu var! O da tartışılacaktır, hakem yorumcuları gerekeni söyler.