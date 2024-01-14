Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic açıklaması Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlık geçiren Amir Hadziahmetovic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Süper Lig’in 20’nci haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Fernando Santos'un ekibi, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 62’nci dakikada Semih Kılıçsoy, 65’inci dakikada Milot Rashica ve 90+2’nci dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Maçın ilk yarısında sakatlık geçiren ve oyundan alınan Amir Hadziahmetovic'in sağlık durumu belli oldu.

"Ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Amir Hadziahmetovic’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır.



Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır.



Saygılarımızla.

Beşiktaş JK

Nasıl sakatlandı?

Müsabakanın 12. dakikasında Hadziahmetovic, Rohden ile girdiği ikili mücadelede yaşadığı sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Daha sonra 26 yaşındaki futbolcunun yerine 15. dakikada Demir Ege Tıknaz girdi.

Sezonu kapattı

Öte yandan oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı da belli oldu. Bosna Hersekli futbolcunun en az 6 ay forma giyemeyeceği ve sezonu kapattığı öğrenildi.