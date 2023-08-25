Beşiktaş'tan Arthur Masuaku'nun sakatlığına dair bilgilendirme Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup ettiği UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sakatlanan Arthur Masuaku'nun uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

ensonhaber.com

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-2'lik skorla mağlup eden ve rövanş karşılaşması öncesinde avantajı eline alan temsilcimiz Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Maçın ilk yarısında sakatlık geçiren ve 46. dakikada oyundan çıkarak yerini yeni transfer Bakhtiyor Zaynutdinov'a bırakan Arthur Masuaku'nun sağlık durumu hakkında siyah-beyazlı takım bir açıklama yaptı.

"Arthur Masuaku’nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"

Beşiktaş'tan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dynamo Kiev ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Arthur Masuaku’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Arthur Masuaku’nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Beşiktaş formasını 38 kez giydi

Geçen sezon gösterdiği performansla beğenileri kazanan ve 2 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi West Ham United'dan bonservisi alınan 29 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasını 38 resmi maçta giydi.

Demokratik Kongolu sol bek, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 8 asistle mücadele etti.