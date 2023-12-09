Beşiktaş'tan Atiba ve Quaresma'ya plaket Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi yeni başkan Hasan Arat, eski futbolcular Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson'a plaket verdi.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, derbi karşılaşmasında Fenerbahçe’yi ağırladı.

Bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların iki eski futbolcusu Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson onurlandırıldı.

İki oyuncuya da plaket verildi

Başkan Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve son seçimdeki başkan adayı Serdal Adalı, karşılaşma öncesi sahada iki futbolcuyla bir araya gelerek teşekkür plaketlerini takdim etti.

Plaket töreninde Quaresma ve Atiba’nın çocukları da yer aldı.

Adalı ve Arat'ın plaketi oyunculara takdim ettiği esnada kameralara poz verildi.