Beşiktaş'tan Azerbaycan pankartı

Beşiktaş, stadyumunda yer alan Azerbaycan pankartını paylaşarak kardeş ülkeye desteğini gösterdi.

Beşiktaş Kulübü, Ermenistan'ın saldırıda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Tek millet, iki devlet. Azerbaycan halkının yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ÖNCESİ PANKART

Ankara ekibini konuk eden Beşiktaş, maç öncesinde Vodafone Park tribünlerinde "Yalnız değilsin Azerbaycan" pankartı açarak kardeş ülkeye desteğini gösterdi.

Bilindiği üzere Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını geri almak için bir harekat başlatmıştı.