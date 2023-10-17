Beşiktaş'tan Barış Alper Yılmaz itirafı: Çok istedik, gelmedi Beşiktaş'ın eski futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları, Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiklerini ancak oyuncunun Galatasaray'ı tercih ettiğini bildirdi.

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Beşiktaş'ın eski futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları, sosyal medya hesabından Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu iddialarına cevap verdi.

Torunoğulları, yaptığı açıklamada, o dönem Barış Alper Yılmaz'ın transferi için görüşmeler yapıldığını ancak milli futbolcunun Galatasaray'ın tercih ettiğini söyledi.

"Galatasaray'ı seçti"

Beşiktaş'ın eski yöneticisi şöyle konuştu:

Barış Alper Yılmaz ismi özellikle o dönem görev yapan scout ekibimiz tarafından gündeme getirilmiş ve bunun üzerine oyuncunun transferi için gerekli çalışmalar ve görüşmeler yapılmış ancak oyuncu tüm gayretlerimize rağmen başka bir kulübü tercih etmiştir.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 2021-22 sezonu başında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

"Kerem Aktürkoğlu gündeme gelmedi"

Öte yandan Erdal Torunoğulları, Kerem Aktürkoğlu iddialarını ise yalanladı. Beşiktaş'ın eski yöneticisi, "Kerem Aktürkoğlu ismi ne o tarihlerde görev yapan teknik heyetimiz ne de scout ekibimiz tarafından kesinlikle gündeme getirilmemiştir." dedi.