Beşiktaş'tan 'Bırakmam Seni' kampanyası için özel gece

Beşiktaş'tan 'Bırakmam Seni' kampanyası için özel gece

Maddi anlamda yaşadığı zorlukları 'Bırakmam Seni' kampanyasıyla bir nebze olsun azaltmak isteyen siyah-beyazlılar pazar gecesi Kanal D ekranlarından yapılacak canlı yayınla yardım gecesi düzenleyecek.

12 Haziran'da başlatılan 'Bırakmam Seni' kampanyası, pazar günü saat 21.00'de Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Yardım gecesine birçok ünlü ismin de destek vereceği öğrenildi.

GECEYE ÜNLÜ AKIMI

Programın sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan'ın yapacağı belirtilirken, Hakan Altun, Zafer Algöz, Hülya Avşar, Onur Buldu, Barış Murat Yağcı ve Ömür Gedik'in de aralarında olduğu birçok ünlü isim de konuk olarak kampanyaya destek verecek.

3 EV VERİLECEK

Kampanya için özel tasarlanan ve YouTube'dan izleyebileceğiniz “Bırakmam Seni Marşı”nın klibinde giyilen formalardan ise sınırlı sayıda üretildiği kaydedilirken, yayın sırasında taraftarlar bu formaları da açık artırmayla satın alabilecek.

“Bırakmam Seni” yazıp 1903'e gönderenleri bir sürpriz bekliyor. SMS gönderenler arasından yapılacak çekilişle bir kişiye Ankara, iki kişiye de İstanbul'dan ev verilecek.