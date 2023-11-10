Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar açıklaması Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Cenk Tosun'un ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un sakatlıkları hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynanan müsabaka öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar’ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, aynı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden Cenk Tosun’un da uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

"Tedavilerine başlanmıştır"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme



Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.



Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Cenk Tosun’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

10 gün yoklar

Gol yolların takımın en önemli iki futbolcusu olan forvet oyuncularının sahalara geri dönüş süresi de belli oldu.

Aboubakar ve Cenk'in 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Golcü isimlerin milli ara dönüşünde oynaması bekleniyor.