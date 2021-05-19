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    Beşiktaş'tan çifte kupalı poz

    Beşiktaş'tan çifte kupalı poz

    Süper Lig'i ve Türkiye Kupası'nı zirvede tamamlayan Beşiktaş'ta, futbolcular kupalarla poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 17:28
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    Süper Lig 2020-2021 şampiyonu Beşiktaş, sezonu Türkiye Kupası dahil olmak üzere çifte kupayla tamamlarken futbolcular da Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.

    ÇİFTE KUPALI POZ

    Sezonu 84 puanla Galatasaray'dan genel averaj farkıyla lider tamamlayan siyah-beyazlı takım, dün oynanan Türkiye Kupası finalinde de Antalyaspor'u mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

    Futbolcular, Nevzat Demir Tesisleri'nde çifte kupayla poz vermeyi de ihmal etmedi.

    Beşiktaş tan çifte kupalı poz #1

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