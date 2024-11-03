Beşiktaş'tan Ciro Immobile'nin sağlık durumu hakkında açıklama

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Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği mücadelede rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakada sakatlık geçiren siyah-beyazlıların yıldız ismi Ciro Immobile'nin son durumu hakkında Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.

"TEDAVİSİNE SAĞLIK EKİBİMİZ TARAFINDAN BAŞLANMIŞTIR"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ciro Immobile’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile’nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.



Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.



Doç. Dr. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Başkanı

İKİ MAÇI KAÇIRACAK

Yaşanan bu gelişme sonrasında ise tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.

Sports Digitale'nin haberine göre; Immobile, Malmö ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyecek.

NELER OLMUŞTU?

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcusu Ciro Immobile ağrı hissettiği için maça devam edememişti.

Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Immobile'nin yerine Mustafa Hekimoğlu oyuna dahil olmuştu.