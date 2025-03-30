Beşiktaş'tan derbi göndermeleri

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Süper Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 47’ye yükseltti. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

Maçın ardından ise Beşiktaş Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden art arda göndermeler yaptı.

ÜST ÜSTE GÖNDERMELER

Galatasaray'ın namağlup serisini noktalayan Beşiktaş yaptığı ilk paylaşımda bu konuya gönderme yaptı.

İkinci paylaşımda ise derbi sonrası Beşiktaş Stadı'nın kale arkasında açılan pankartın görseli paylaşıldı.

Galatasaray oyuncuları ve teknik direktör Okan Buruk'un yer aldığı Squid Game temalı üçüncü paylaşıma ise "Mabedimizde zıplamak tehlikeli ve yasaktır." notu düşüldü.

"Beşiktaş remembers!" notunun düşüldüğü gönderide ise aslan ve kartal yer aldı.