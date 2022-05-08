Haberler

Futbol Haberleri

Beşiktaş'tan derbi öncesi koreografi hazırlığı

Beşiktaş'tan derbi öncesi koreografi hazırlığı

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta tribünlerde de koreografi için hazırlık var. Ayrıca taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösteriyor.