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    Beşiktaş'tan derbi öncesi koreografi hazırlığı

    Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta tribünlerde de koreografi için hazırlık var. Ayrıca taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösteriyor.
    • 08.05.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 09:38
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    Beşiktaş'tan derbi öncesi koreografi hazırlığı

    Beşiktaş sahasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde yapılacak koreografi hakkında taraftara duyuru yaptı.

    Koreografi yapılacak

    İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

    "Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında, yarın Fenerbahçe ile oynanacak olan derbi maçı kapsamında, Doğu Alt ve Doğu Üst tribünleri kapsayacak şekilde bir koreografi düzenleyecektir.

    Doğu Alt ve Doğu Üst tribünden bilet alan taraftarlarımızın kendi koltuklarındaki kartonları yer değiştirmeden ve birden fazla almadan maçtan önce yapılacak anonsla kaldırmalarını önemle rica ederiz."

    Beşiktaş tan derbi öncesi koreografi hazırlığı #1

    Maç kapalı gişe

    Öte yandan Beşiktaş taraftarları maça büyük ilgi gösteriyor. Avrupa umutlarını devam ettirmek isteyen siyah-beyazlılar derbiyi önemserken, stadın tam kapasitesiyle dolması bekleniyor.

    Formda rakibi karşısında 12. oyuncu olmayı hedefleyen siyah-beyazlılar maç boyu takımını ateşlemeye çalışacak.

    Beşiktaş tan derbi öncesi koreografi hazırlığı #2


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