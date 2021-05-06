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Beşiktaş'tan derbi primi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig’de cumartesi günü Galatasaray’la oynayacakları dev derbi öncesinde takıma prim müjdesi verdi.
- Haber Merkezi
- 06.05.2021 - 11:23
- Güncelleme : 06.05.2021 - 11:41
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Şampiyonluk için dönüm noktası olacak maçta iki takımın da kazanmaktan başka çaresi yok.
30 BİN LİRA PRİM
Siyah-beyazlılar derbi galibiyetine 30 bin lira prim koydu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu kararı sonrası futbolcular sevinç yaşarken 3 puan için motivasyon da artmış oldu.
Önceki derbilerin primlerini 25 bin TL olarak açıklayan yönetimin, bu kez 5 bin TL zam yapması dikkatlerden kaçmadı.