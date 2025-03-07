Beşiktaş'tan derbilere yabancı hakem talebi

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Galatasaray derbisi için TFF'ye yabancı hakem talebinde bulunan Beşiktaş, bu konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

"TALEBİMİZ ADALET İLKESİ GEREĞİ EN DOĞAL HAKKIMIZDIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: