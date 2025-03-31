Beşiktaş'tan derbiye dev prim

Haber Merkezi
Süper Lig'de heyecanla beklenen derbisinde Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gülen taraf siyah-beyazlılar oldu.
Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve sarı-kırmızılıların bu sezonki namağlup serisine son verdi.
GALİBİYET PRİMİ ORTAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin galibiyet primi ortaya çıktı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi için 1 milyon euroluk (41 milyon TL) bir prim belirledi.
1 MİLYON EUROLUK DOPİNG
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki derbi öncesi son toplantıda rakamı açıklayan ve galibiyet sözü alan Serdal Adalı, derbinin ardından soyunma odasına inerek takımı tebrik etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış