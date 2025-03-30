Beşiktaş'tan derbiye özel tişört

Haber Merkezi

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı mağlup etti.

Beşiktaş, 23. dakikada Rafa Silva'nın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaray, Lucas Torreira'nın 45. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 66. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıların yenilmezlik serisine son verdi.

DERBİ GALİBİYETİNE ÖZEL TİŞÖRT

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından tişört çıkardığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Ne ilk, ne son! Galibiyet tişörtümüz satışta!" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, tişörtün 599,99 TL'den satıldığını açıkladı.