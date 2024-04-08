Beşiktaş'tan Dursun Özbek için olay sözler: Kaosu derinleştiriyor Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı seçim kararı için açıklamada bulundu ve Dursun Özbek'in sözlerini hedef aldı.

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Beşiktaş Kulübü, Türk futbolunda adaleti temsil eden ve güven veren bir yönetim için derhal seçime gidilmesi gerektiğini açıkladı.

Kulübün resmi açıklamasında, Türk futbolunun içinde bulunduğu kaos ortamının derinleştiği belirtilerek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) istifasının ardından yeni demokratik bir yönetimin belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, Beşiktaş'ın hemen şimdi seçim talep ettiği, ancak TFF Başkanı Dursun Özbek'in bu talebi talihsiz ve Türk futboluna katkıdan uzak bir şekilde değerlendirdiği ifade edildi.

Kulüp, her zaman adil, rekabetçi, gelişen ve uluslararası arenada saygı gören bir Türk futbolunun tesis edilmesini amaçladığını belirtti.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:

Beşiktaş JK olarak hemen şimdi, herkese eşit mesafede, derdi sadece Türk futbolunda adaleti temsil eden, güven veren bir yönetim için derhal seçim istiyoruz.



Yönetim olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana düşüncemizi hiç değiştirmedik. Hiçbir gün geri adım atmadık. Beşiktaş Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile bağlı kurumların istifa edip kurullarıyla birlik yeni demokratik bir yönetimin belirlenmesini istedik.

"Daha önce böyle bir dönem olmadı"

Tüm futbol kamuoyu şunu görüyor ki "Türk futbolu hak ettiği şekilde yönetilemiyor" "Türk futbolu derin bir kaos içinde. Böylesine itibar ve değer kaybettiği bir dönem geçmişte hiç yaşanmadı.



Bu kaostan kurtulmak için "amasız" "fakatsız" ve "hesapsız" konuşmak ve hızlı aksiyon almak gerekiyor. Hepimizin tek derdi futbolun geleceği olmalı.



Her şey apaçık ortadayken üzülerek görüyoruz ki TFF'yi istifaya çağıranlar hala zaman kaybetmeyelim diyenleri ince hesap yapmakla suçluyor.

"Zaman kaybına tahammülümüz yok"

"20 gün önce olmuş sonra olmuş ne fark edecek" diyenler ile hiçbir zaman aynı eksende olamayız.



Kaos içinde geçen her gün yeni sorunların ve risklerin oluşmasına neden olmakta.



Seçim kararı geç alınmış doğru bir karar olmakla birlikte tarihi kesinlikle yanlıştır. Gereksiz zaman kaybına tahammülümüz kalmadı. Seçim tarihi bir sonraki sezonun geleceği için risk teşkil ediyor. Zaten büyük bir zaman kaybı yaşadık. Önümüzdeki yılı da bu verimsiz, herkesin zarar gördüğü sistemle heba etmeyelim. Yeni sezon ile ilgili çalışmalar yeni yönetim ve seçilecek kurullar tarafından yapılmalı ve şimdiki yönetimin devamı niteliğinde olmamalıdır. Yeni yönetime daha geniş zaman ve hareket alanı yaratılmalıdır.

"Özbek kaosu derinleştiriyor"