Beşiktaş'tan Emre Bilgin'e övgü, Göztepe'ye gönderme

Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin, Göztepe maçındaki performansıyla alkış alırken, siyah-beyazlılar yaptığı paylaşımla 18 yaşındaki kaleciye övgüde bulundu.

Beşiktaş dün 9 kişi kalmasına rağmen Göztepe'yi 2-0 yenerken, Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda görev alan kaleci Emre Bilgin maça damga vurdu.

Genç eldiven, erkenden eksik kalan siyah-beyazlılarda 7 kurtarışa imza atarken galibiyette de başrol oynadı.

Ismael övgüler yağdırmıştı

Emre, böylece bu sezon Beşiktaş'ın bir maçta en fazla kurtarış yapan kalecisi olmayı da başardı.

Emre maçın ardından "Ismael Hoca maçtan önce benimle konuştu. Bana çok güvendiğini ve rahat bir performans sergilememi söyledi. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ismael ise maçın ardından Emre için "Emre Bilgin'i çok tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Altyapımızın ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesi. Onu kutluyorum." dedi.

20 top karşılığında transfer oldu

İlk olarak bu sezon yine Ersin Destanoğlu'nun cezası nedeniyle oynayamadığı Hatayspor maçında formayı giyen Emre'nin transfer hikayesi de dikkat çekici.

2014'te sezonunda Çorlu'daki seçmelerde o zaman özkaynak sorumlusu Emrah Bayraktar tarafından izlenen Emre, beğenilince siyah-beyazlı takıma kazandırıldı.

Filiz lisansı Bayrampaşa Demirspor'dan 20 top karşılığında alınan 18 yaşındaki eldiven, gösterdiği performansla alkış alırken maç sonu da mutluydu.

"Her şey çizgiyi geçti ama top hariç"

Beşiktaş'ın İngilizce hesabı olan "The Black Eagles" ise yaptığı paylaşımla genç file bekçisini onore etti. Göztepe tribünlerinden atılanların yer aldığı bir kare paylaşan siyah-beyazlılar gönderiye "Her şey çizgiyi geçti ama top hariç." notunu düştü.