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    Beşiktaş'tan, Emre Gönlüşen'in kızlarına yardım

    Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in kızlarının BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nda okutulacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 09:50
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    Beşiktaş'tan, Emre Gönlüşen'in kızlarına yardım

    Geçtiğimiz günlerde "Bırakmam Seni" sloganıyla bir bağış kampanyası başlatan Beşiktaş Kulübü, dün de Kanal D ekranlarında "Ödül Senin" gecesi düzenledi.

    Sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı gecede, siyah-beyazlı kulüpten anlamlı bir hareket geldi.

    Beşiktaş tan, Emre Gönlüşen in kızlarına yardım #1

    GÖNLÜŞEN'İN KIZLARI KOLEJDE OKUTULACAK

    Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'i unutmayan Başkan Ahmet Nur Çebi, Gönlüşen’in iki kızının BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nda okutulacağını açıkladı.

    Beşiktaş tan, Emre Gönlüşen in kızlarına yardım #2

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