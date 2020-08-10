Beşiktaş'tan, Emre Gönlüşen'in kızlarına yardım

Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in kızlarının BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nda okutulacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde "Bırakmam Seni" sloganıyla bir bağış kampanyası başlatan Beşiktaş Kulübü, dün de Kanal D ekranlarında "Ödül Senin" gecesi düzenledi.

Sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı gecede, siyah-beyazlı kulüpten anlamlı bir hareket geldi.

GÖNLÜŞEN'İN KIZLARI KOLEJDE OKUTULACAK

Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'i unutmayan Başkan Ahmet Nur Çebi, Gönlüşen’in iki kızının BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nda okutulacağını açıkladı.