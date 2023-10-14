Beşiktaş'tan Eric Bailly'nin sakatlığına dair açıklama Beşiktaş, İstanbulspor karşısında sakatlanan Eric Bailly’nin kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm, sağ uyluk arka adalesinde de gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Süper Lig'in 8. hafta maçında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya gelmişti.

Burak Yılmaz yönetimindeki siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de rakibini Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi olmuştu.

Bu maçın ilk yarısında ise Beşiktaş'ta bir şanssızlık yaşanmıştı. Mücadelenin 30. dakikasında Valon Ethemi ile ikili mücadeleye giren Eric Bailly sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

"Gerilme ve ödem tespit edilmiştir"

Yaşanan bu sakatlığın ardından Beşiktaş Kulübü resmi hesabından Fildişi Sahilli oyuncunun son durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

Futbol A Takımımızın Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda (rhomboid maj) spazm ve sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Eric Bailly'in tedavisine sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir.

Galatasaray derbisinde yok

Yaşanan bu gelişme üzerine ise deneyimli stoperin Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği kesinleşti.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Premier Lig ekibi Manchester United'dan kadroya katılan Bailly, siyah-beyazlı formayla 4 karşılaşmaya çıktı.