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    Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'olgu' cevabı

    Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'olgu' cevabı

    Fenerbahçe ile derbi öncesinde tatlı bir sosyal medya kapışmasına imza atan Beşiktaş 4-3 kazanılan derbi sonrasında ise ezeli rakibine yine imalı bir paylaşımla cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 21:43
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    Derbi öncesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında sosyal medyada da 'twit savaşları' başlamıştı.

    NELER OLMUŞTU?

    Siyah-beyazlılar önceki maçlarda verilmeyen penaltılarını ima ederek, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerine yer vermişti.

    Beşiktaş tan Fenerbahçe ye olgu cevabı #1

    Fenerbahçe cephesinden de kısa süre içerisinde rakibine cevap gelmişti. Sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımda, "Algı; maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak." İfadeleri kullanmıştı.

    Maçın Beşiktaş lehine tamamlanmasının ardından ise Beşiktaş son sözü söylemek için yeniden sahneye çıktı.

    Beşiktaş tan Fenerbahçe ye olgu cevabı #2

    "ALGI DEĞİL OLGU"

    Siyah-beyazlılar Fenerbahçe'nin algı paylaşımına atıfta bulunarak, "Algı değil olgu" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı. Rakibine sahada üstünlük kuran Beşiktaş bu twitle sosyal medyada da son sözü söyledi.

    Beşiktaş tan Fenerbahçe ye olgu cevabı #3

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