Beşiktaş’tan Galatasaray’a 'Edep' göndermesi Beşiktaş, Süper Kupa zaferi sonrası satışa sunduğu Mors alfabesiyle 'Edep' yazılı tişörtlerle dikkat çekti.

Haber Merkezi

Beşiktaş, Galatasaray’ı 5-0 mağlup ederek kazandığı Süper Kupa zaferinin ardından dikkat çekici bir hamlede bulundu.

Siyah-beyazlı kulüp, Süper Kupa tişörtünde Mors alfabesiyle 'Edep' yazısına yer verdi.

Bu paylaşım, Galatasaray’ın “salıncak” temalı kutlamasına bir gönderme olarak yorumlandı.

"EDEBİNLE SEVİN" DENMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü’nden daha önce yapılan açıklamada, “Kartal’ı salıncağa koymaya kimsenin gücü yetmez! Bir dahakine edebinle sevin” ifadeleri kullanılmıştı.

İşte Beşiktaş’ın Süper Kupa tişörtleri:

