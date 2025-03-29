Beşiktaş'tan Galatasaray'a maç sonu olay gönderme

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Süper Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 47’ye yükseltti. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

Maçın ardından ise Beşiktaş, ezeli rakibine olay bir gönderme yaptı.

"NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON"

Galatasaray'ın 28 maçlık namağlup serisini bitiren Beşiktaş, derbi sonrası taraftarlarıyla bu galibiyeti kutladı.

Ayrıca galibiyetinin ardından zemine "Namağlup Tek Şampiyon" yazısı yansıtıldı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından da paylaşım yapıldı. Siyah-beyazlılar, alınan derbi zaferi sonrası random attığı bir mesaj paylaştı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)