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    Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game ile gönderme

    Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game ile gönderme

    Derbi maçı kazanan Beşiktaş'ın Twitter hesabından Galatasaray'a yapılan Squid Game'li gönderme, sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 06:35
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 07:03
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    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı Larin'in golleriyle 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan elde etti.

    SQUİD GAME İLE GÖNDERME

    Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı kulübün Twitter hesabından, son zamanların popüler dizilerinden Squid Game'den ilham alınarak, ezeli rakip Galatasaray'a bir gönderme yapıldı.

    Daha önce Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yine aynı dizi ilham alınarak yapılan 4 yıldızlı göndermeye Beşiktaş da benzer bir şekilde karşılık verdi.

    Beşiktaş tan Galatasaray a Squid Game ile gönderme #1

    Beşiktaş tan Galatasaray a Squid Game ile gönderme #2

    Beşiktaş tan Galatasaray a Squid Game ile gönderme #3

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