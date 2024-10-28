Haber Merkezi
Süper Lig'in 10. hafta derbisinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 2-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 90+4. dakikada Ernst Muçi'den geldi.
BEŞİKTAŞ YANIT VERDİ
Müsabakanın ardından Beşiktaş, Galatasaray'ın tahteravalli kullandığı paylaşımına yanıt verdi.
Sarı-kırmızılı takımın paylaşımına tahteravallide sallanan yavru aslan ve ortasında hakem düdüğüyle yanıt veren Beşiktaş, "Düdüklerin Efendisi!" yazdı.
Videonun arka planında yer alan Tofaş Şahin marka araç da dikkat çekti.
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