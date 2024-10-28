Haber Merkezi

Süper Lig'in 10. hafta derbisinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 90+4. dakikada Ernst Muçi'den geldi.

İLGİLİ HABER Galatasaray'dan Beşiktaş zaferi sonrası olay paylaşımlar

BEŞİKTAŞ YANIT VERDİ

Müsabakanın ardından Beşiktaş, Galatasaray'ın tahteravalli kullandığı paylaşımına yanıt verdi.

Sarı-kırmızılı takımın paylaşımına tahteravallide sallanan yavru aslan ve ortasında hakem düdüğüyle yanıt veren Beşiktaş, "Düdüklerin Efendisi!" yazdı.

Videonun arka planında yer alan Tofaş Şahin marka araç da dikkat çekti.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor