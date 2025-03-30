Beşiktaş'tan Galatasaray'ın UEFA kupalı paylaşımına cevap

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Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, kozlarını paylaştı.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlı takıma üç puanı getiren golleri 23'te Rafa Silva ve 66'da Gedson Fernandes kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımın tek golünü ise 45'te Lucas Torreira attı.

Bu skorla birlikte Galatasaray, 2024-2025 sezonundaki ilk yenilgisini yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TAN GÖNDERME

Maçın ardından ise Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara olay bir göndermede bulundu.

Siyah-beyazlılar, 1991-19912 sezonunda Gordon Milne yönetiminde namağlup bir şekilde şampiyon olan takımın fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş, bu gönderisinde ise Galatasaray'ın 21 Nisan 2017 tarihinde yaptığı UEFA Avrupa Ligi kupalı paylaşımına alıntı yaptı.

NELER OLMUŞTU?

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunun UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız ekibi Lyon'a penaltılar sonucunda elenmişti.

2000 yılında kupayı müzesinde götüren Galatasaray ise bu sonuç sonrasında resmi hesabından UEFA Avrupa Ligi kupalı bir paylaşım yapmış ve "Tarih bir kere yazıldı" notunu düşmüştü.