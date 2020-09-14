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Beşiktaş'tan galibiyet pozu
Beşiktaşlı oyuncular, Trabzonspor deplasmanından 3 puanlar dönerken, soyunma odası sevnçlerini paylaştı.
- Haber Merkezi
- 14.09.2020 - 02:06
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.
SOYUNMA ODASINDA GALİBİYET POZU
Karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyeti kutlayan siyah beyazlı ekibin oyuncuları ve teknik ekip, birlikte sevinç pozu verdi.