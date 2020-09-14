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    Beşiktaş'tan galibiyet pozu

    Beşiktaş'tan galibiyet pozu

    Beşiktaşlı oyuncular, Trabzonspor deplasmanından 3 puanlar dönerken, soyunma odası sevnçlerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 02:06
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    Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

    SOYUNMA ODASINDA GALİBİYET POZU

    Karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyeti kutlayan siyah beyazlı ekibin oyuncuları ve teknik ekip, birlikte sevinç pozu verdi.

    Beşiktaş tan galibiyet pozu #1

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