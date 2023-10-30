Beşiktaş'tan Gaziantep FK karşısında penaltı itirazı! Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynadığı Süper Lig maçının ikinci yarısında Cenk Tosun'un yerde kalmasıyla penaltı bekledi. Hakem Mete Kalkavan oyunu sürdürdü.

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Süper Lig'de 10. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile Gaziantep FK karşılaştı.

Siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bulduğu gollerle Marius Sumudica'nın ekibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Dolmabahçe'de oynanan bu maçın ise ikinci devresinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Cenk yerde kaldı, hakem devam dedi

Maçın 55. dakikasında Beşiktaş'ın sağdan geliştirdiği atakta Onur Bulut, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı.

Ceza sahasına hareketlenen Cenk Tosun, Mustafa Eskihellaç'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş cephesi penaltı beklerken hakem Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)