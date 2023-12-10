Beşiktaş'tan Gedson Fernades ve Umut Meraş açıklaması! Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes ve Umut Meraş, yaşadıkları sakatlık sonrası Fenerbahçe maçına devam edemedi. Siyah-beyazlılar, iki oyuncunun da sağlık durumları hakkında açıklama yayınladı.

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Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, evinde mücadele ettiği Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu.

Son haftalarda sakatlıkların bir hayli fazla olduğu siyah-beyazlılarda derbide de iki sakatlık şoku yaşandı.

İki isim de ilk yarıda sakatlandı

Maçın ilk yarısında sakatlanan Gedson Fernandes ve Umut Meraş oyuna devam edemedi.

Girdiği bir ikili mücadele sonrası yerde kalan Gedson, yerini 39. dakikada Salih Uçan’a bıraktı.

İlk yarının bitimine az bir süre kala sakatlık yaşayan Umut Meraş’ın yerine ise ikinci yarının başında Tayfur Bingöl görev almaya başladı.

"Tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Gedson'un sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme, Umut'un ise alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlılar tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Gedson Fernandes ile Umut Meraş’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol ayak bileği burkulması nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gedson Fernandes’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptanmıştır.



Aynı müsabakada sol alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.



Gedson Fernandes ile Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Öte yandan NTV'nin haberine göre; Gedson Fernandes 10 gün, Umut Meraş ise 3 hafta sahalardan uzak kalacak.