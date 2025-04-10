Beşiktaş'tan Genoa'ya kiralanmıştı: Jean Onana geleceğiyle ilgili konuştu

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Beşiktaş'ta bir türlü isteneni veremeyen isimlerden biri de Jean Onana'ydı.

Yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Onana, siyah-beyazlı taraftarlara zaman zaman saç baş yoldurmuştu.

Ole Gunnar Solskjaer'in göreve getirilmesiyle birlikte Onana İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralanmıştı.

Kariyerini İtalya'da sürdüren oyuncu geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Onana, üstü kapalı bir şekilde Beşiktaş'a göndermede bulunarak yaptığı bazı seçimlerin kendisi için doğru olmadığını söyledi.

"YAPTIĞIM BAZI SEÇİMLER GELİŞİMİM İÇİN DOĞRU OLMADI"

Genoa'nın kendisi için doğru adres olduğunu söyleyen Onana, geleceğiyle ilgili daha fazla yorum yapmadı.

Onana, "Yaptığım bazı seçimler gelişimim için doğru seçimler olmadı. Genoa doğru yer olabilir. Böyle hissediyorum. Ama şu anda geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum." dedi.

Genoa'da şu andaki durumunu da anlatan Onana, "Takımda iyi bir atmosfer var. Şehri de seviyorum. Deniz kenarında yürümeyi seviyorum. Burada olmak güzel." sözlerini sarf etti.

VIERA'YA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

İtalyan ekibinin teknik direktörü Patrick Vieira hakkında konuşan Onana, "Harika bir futbolcuydu. Fransızca konuşuyor, bu çok önemli. Oyuncularla yakın bir ilişkisi var. İlk maçıma çıktığımda benimle uzun uzun konuştu, nasıl oynamam gerektiğini anlattı ve bana birçok tavsiyede bulundu. Futbolculuğunda İtalya'da oynamıştı, yani yurtdışına çıktığınızda neler yapmanız gerektiğini biliyor." diye konuştu.

6 MAÇTA SÜRE ALDI

Genoa'da bu sezon 6 maçta süre bulan Onana, takımına gol katkısı sağlayamadı.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Onana'nın kulübü bonservisinin bulunduğu Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.