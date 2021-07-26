Beşiktaş'tan Godin açıklaması: Büyük ihtimalle olacak

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Diego Godin için siyah-beyazlıların iki numarası Emre Kocadağ'dan açıklama geldi.

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın verdiği transfer listesinin ilk sırasında yer alan Diego Godin ile büyük ölçüde anlaştı.

Uruguaylı futbolcuyu 2 yıldır takip ettiklerini belirten Yalçın “Benim sistemime uyan hem defansif hem de ofansif yönü var. Tecrübesiyle de özellikle Şampiyonlar Ligi’nde takıma önemli katkı vereceğini düşünüyorum.” dedi.

Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, 2023 yılında Cagliari ile sözleşmesi bitecek olan Godin’in Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığını söyledi.

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35 yaşındaki futbolcunun kendilerine olumlu yanıt verdiğini ifade eden ve bonservis için görüşmelerin devam ettiğini belirten Kocadağ “Godin gelmek için ısrarcı. Takımı ise bonservis ücretini asgariye indirmek için 2 gün süre istedi. Biz de haber bekliyoruz. Büyük ihtimalle Godin, Beşiktaş forması giyecek.” dedi.

CAGLIARI EKONOMİK KRİZDE

Ekonomik kriz yaşayan İtalyan ekibinin takım maliyetini düşürmek ve sıkıntıların bir nebze hafifletmek için Godin’i göndermeye sıcak bakması transferde Kartal’ın elini güçlendiriyor. Siyah-beyazlılar da bu transferle Devler Ligi kalitesinde stoper tandemi oluşturmayı amaçlıyor.