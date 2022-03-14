Petrol
106.32
-5.64%
Euro
16.24
0.65%
Dolar
14.77
0.00%
Altın
929.29
-1.28%
Borsa
2088
1.69%
Bitcoin
577.834
-0.43%
BTXN Coin
38.89
0.38%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Beşiktaş'tan gol öncesi faul itirazı

    Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray'ın derbide attığı gole faul gerekçesiyle itiraz etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 20:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'tan gol öncesi faul itirazı

    Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ilk yarısında siyah-beyazlılar ikinci gole itirazlarda bulundu.

    BEŞİKTAŞLILAR İTİRAZ ETTİ

    Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray'ın golünden önce Mustafa Muhammed'in Umut Meraş'a faul yaptığını belirttiler. Ancak maçın orta hakemi Attila Karaoğlan, VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile görüştükten sonra golün geçerli olduğunu belirtti.

    Siyah-beyazlı futbolcular uzun süre bu gole itiraz etti ancak karar değişmedi.

    Beşiktaş tan gol öncesi faul itirazı #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    Gamze Durmuş Pakkan'a UEFA'dan görev
    Futbol

    Gamze Durmuş Pakkan'a UEFA'dan görev

    Evlerde çamaşır odası kullanımı
    Emlak

    Evlerde çamaşır odası kullanımı

    Görüş Bildir