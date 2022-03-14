Beşiktaş'tan gol öncesi faul itirazı

Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray'ın derbide attığı gole faul gerekçesiyle itiraz etti.

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ilk yarısında siyah-beyazlılar ikinci gole itirazlarda bulundu.

BEŞİKTAŞLILAR İTİRAZ ETTİ

Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray'ın golünden önce Mustafa Muhammed'in Umut Meraş'a faul yaptığını belirttiler. Ancak maçın orta hakemi Attila Karaoğlan, VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile görüştükten sonra golün geçerli olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı futbolcular uzun süre bu gole itiraz etti ancak karar değişmedi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)