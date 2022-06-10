Petrol
122.58
-0.40%
Euro
18.2242
-0.18%
Dolar
17.1042
-0.08%
Altın
1.006
-1.26%
Borsa
2559
-0.49%
Bitcoin
517.013
-1.17%
BTXN Coin
10.66
-4.65%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Beşiktaş'tan Güven Yalçın'a son teklif

    Beşiktaş, 1.8 milyon euro maaş ve artı olarak imza parası isteyen Güven Yalçın'a maksimum 1.5 milyon euro verebileceklerini iletti. Genç futbolcunun cevabı bekleniyor.
    • 10.06.2022 - 10:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'tan Güven Yalçın'a son teklif

    Beşiktaş ile sözleşmesi bu ay sona erecek olan Güven Yalçın'ın siyah beyazlı takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

    Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, bu ay kontratı bitecek olan Güven Yalçın'a son teklifini yaptı. Beşiktaş, sözleşmesi bu ay sonunda biten Güven Yalçın'la hala anlaşamazken futbolcuya son fiyat verildi ve beklemeye geçti.

    Beşiktaş tan Güven Yalçın a son teklif #1

    "Yıllık 1.5 milyon eurodan fazla veremeyiz"

    Futbolcu ve menajeriyle görüşmeleri yürüten genel menajer Ceyhun Kazancı görüşme masasında, yıllık 1.8 milyon euro ve imza parası talebine karşılık yıllık 1.5 milyon eurodan fazla veremeyeceklerini beyan etti.

    Bu sezon Beşiktaş forması ile 33 resmi maçta sahaya çıkan Güven, 6 gol 3 asist ile mücadele etti.

    Beşiktaş tan Güven Yalçın a son teklif #2


    İlginizi Çekebilir

    Kadıköy'de karga istilası
    3. Sayfa

    Kadıköy'de karga istilası

    Yeni DS 9'a haziranda 140 bin TL zam: İşte fiyat listesi
    Otomobil

    Yeni DS 9'a haziranda 140 bin TL zam: İşte fiyat listesi

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir