Beşiktaş'tan hakem açıklaması

Alanyaspor maçında verdiği tartışmalı kararların ardından Beşiktaş, Yasin Kol ile ilgili sert bir açıklama yayınladı.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar 3-0 öne geçtikleri maçta 10 kişi kaldı ve mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın en çok konuşulan ismi ise hakem Yasin Kol oldu. Genç hakem, verdiği kararlarla Beşiktaş taraftarının tepkisini topladı.

Bugün de siyah-beyazlılardan konuyla ilgili sert bir açıklama geldi. Beşiktaştan yapılan açıklamada, "2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında, sahamızda oynadığımız Yukatel Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk’ü atayan Merkez Hakem Kurulu, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Sezonun 2. haftasında deplasmanda oynadığımız Corendon Alanyaspor maçı da, hakem yönetimiyle Türk Futbol Tarihi’ne yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol’un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasbeden kararları işaret etti. Hakkımıza kasteden bu kollar adaleti işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasbetmesine izin vermeyeceğiz. Her mecrada hakkımızı sonuna kadar savunacağız.





"Yasin Kol'u hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz"

Dün bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol’un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos yaratma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak kaybetsek de kazansak da Beşiktaş adaletsizliğin karşısında durmaya devam edecektir.



Oyunun sahada kazanılmasına engel olarak Büyük Beşiktaş Camiası’nın toplumsal huzuruna da kastedenleri şiddetle kınıyoruz.





Çebi TFF'ye gidecek

Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi defalarca “Genç hakemlerimizin önü açılsın, hata yapacaksa gizli ajandası olmayan hakemlerimiz yapsın” derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştık. Dün sahada izlediğimiz hakemin liyakatından ve niyetinden şüphe ediyor, maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da Merkez Hakem Kurulu’ndan bekliyoruz. Camiamız bilmelidir ki konu ile ilgili Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu’na gidecek ve konunun takibini sağlayacaktır.



BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ tüm unsurlarıyla birlikte haksızlığın karşısında dimdik durmaya devam edecek ve her zaman olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak için emin adımlarla ilerleyecektir.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.