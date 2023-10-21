Beşiktaş'tan hakem Halil Umut Meler'e tepki! Galatasaray yenilgisi sonrası konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, “Şanssız bir penaltı oldu. Kırmızı kart da şanssızdı. Nedense de artık bütün şanssızlıklar gelip Beşiktaş’ı buluyor. Bu şanssızlıklar da hep belli açıklamalardan sonra oluyor” dedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 300. maçında Galatasaray, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Mücadelede iki gol atan Mauro Icardi kulüp tarihine geçerken Mert Günok gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların ikinci başkanı Engin Baltacı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Nedense de artık bütün şanssızlıklar gelip Beşiktaş’ı buluyor"

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Baltacı, şu ifadeleri kullandı:

Gönlümüzün istediği gibi bir maç olmadı. Olabilirdi ama olmadı. Ama öncelikle teşekkür borcum var. Futbolcularımıza bu akşam bu arada kendi statlarındaymış gibi bir ambiyans oluşturan Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bir teşekkürümüz de futbolcularımıza. 10 kişi parlak bir sonuç gerçekleştirebilirdik. Şanssız bir penaltı oldu. Kırmızı kart da şanssızdı. Nedense de artık bütün şanssızlıklar gelip Beşiktaş’ı buluyor. Bu şanssızlıklar da hep belli açıklamalardan sonra oluyor. Hafta içinde bir Ali Şansalan operasyonu oldu. Sonuca ulaştığını da herkes görüyor. Ben bu konuda ne ifade etsem yine Beşiktaş Kulübü, PFDK’lık olacak. Soru alsam bana hakem soracaksınız, ben de; sahada hakem mi vardı, diyeceğim. Biz bir operasyonun hakeminin sahada olduğunu gördük. Bütün hafta içinde Ali Şansalan’ın bu maçın hakemi olduğu ama Galatasaray tarafının açıklamalarıyla değiştirildiğini sizler yazdınız, çizdiniz. Ben ne diyebilirim bu konuda? Pozisyon yorumlarına hiçbir zaman girmedim, onun gereği de yok şu anda. Biz bir açıklama yaptık mı maçtan önce? Rakip takımın yöneticisinin yaptığı açıklamadan sonra söylediğimizin dışında biz de bir polemik oluşturabilirdik. Polemik oluşturarak bir sonuç alınıyorsa biz de polemik oluşturabilirdik ama yapmayacağız. Beşiktaş Kulübü böyle şeyleri yapmaz. O yüzden hepsinden büyüktür, tek büyüktür Beşiktaş. Diğer hususların tamamını özgür, yansız düşünen insanların çok iyi değerlendireceğine inanıyorum

"Bizim bir maçtan önce çıkıp hakem atamasıyla ilgili polemik yaptığımızı gördünüz mü?"

Önce algoritma Ali Şansalan’ın maça atanıp daha sonra manuel olarak Halil Umut Meler ile değiştirildiği yönündeki bilgiyi nereden aldıklarının sorulması üzerine Engin Baltacı, şu sözleri sarf etti: