Petrol
97.07
-1.10%
Euro
18.4035
0.01%
Dolar
17.9602
0.16%
Altın
1.035
-0.36%
Borsa
2864
0.00%
Bitcoin
443.239
0.44%
BTXN Coin
6.41
-1.83%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C
    Beşiktaş'tan hakem Yasin Kol'a tepki

    Beşiktaş'tan hakem Yasin Kol'a tepki

    Beşiktaş Kulüp Yöneticisi Seyit Ateş Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a uzanan eller kırılacaktır" dedi.
    • 15.08.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 09:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 2.haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Seyit Ateş maçın ardından yaptığı açıklamada; "Maalesef hakemler kaldıkları yerden devam ediyorlar ama Beşiktaş kaldığı yerden devam etmiyor. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, operasyon hakemlerinin silinmesini istemişti. Bugün yine bir operasyon hakemi sahadaydı. Yasin Kol için kimse “İyi hakemdir” diyemez." dedi.

    Beşiktaş tan hakem Yasin Kol a tepki #1

    "Beşiktaş'a uzanan her kol mutlaka kırılacaktır"

    Seyit Ateş açıklamalarının devamında; "Beşiktaş’a uzanan her kol mutlaka kırılacaktır. Asla susmayacağız. Biz hakemden destek istemiyoruz. Hakem adalet içinde maç yönetsin istiyoruz. Geçen yıl başlayan operasyonlar aynen devam ediyor." sözlerini sarf etti.

    Maçın gözlemcisinin yorumunu da paylaşan Beşiktaş yöneticisi; "Maçın başında düğmeyi yanlış iliklerseniz, yanlışlar devam eder. Maçın gözlemcisi Erol Ersoy, Nkoudou’nun pozisyonunu yanındakiyle penaltı olarak değerlendirdi. Devre arasında kendisine sordum, “Biz her şeyi yazıyoruz” dedi. Başkanımız “Bu hakemler düzeltilsin” dedi ama maalesef düzeltilmedi."

    Beşiktaş tan hakem Yasin Kol a tepki #2

    "Beşiktaş'a uzanan elleri kıracağız, susmayacağız"

    Seyit Ateş; "Emrecan'ın gördüğü ilk sarı kart, dünyanın hiçbir yerinde öyle değerlendirilmez. Eksiklerimiz de vardı belki evet ama, Beşiktaş'a uzanan elleri kıracağız, susmyacağız" açıklamalarında bulundu.


    İlginizi Çekebilir

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
    Gündem

    Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

    Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi
    Magazin

    Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi

    Görüş Bildir