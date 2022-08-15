Beşiktaş'tan hakem Yasin Kol'a tepki

Beşiktaş Kulüp Yöneticisi Seyit Ateş Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a uzanan eller kırılacaktır" dedi.

Süper Lig'in 2.haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Seyit Ateş maçın ardından yaptığı açıklamada; "Maalesef hakemler kaldıkları yerden devam ediyorlar ama Beşiktaş kaldığı yerden devam etmiyor. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, operasyon hakemlerinin silinmesini istemişti. Bugün yine bir operasyon hakemi sahadaydı. Yasin Kol için kimse “İyi hakemdir” diyemez." dedi.





"Beşiktaş'a uzanan her kol mutlaka kırılacaktır"

Seyit Ateş açıklamalarının devamında; "Beşiktaş’a uzanan her kol mutlaka kırılacaktır. Asla susmayacağız. Biz hakemden destek istemiyoruz. Hakem adalet içinde maç yönetsin istiyoruz. Geçen yıl başlayan operasyonlar aynen devam ediyor." sözlerini sarf etti.

Maçın gözlemcisinin yorumunu da paylaşan Beşiktaş yöneticisi; "Maçın başında düğmeyi yanlış iliklerseniz, yanlışlar devam eder. Maçın gözlemcisi Erol Ersoy, Nkoudou’nun pozisyonunu yanındakiyle penaltı olarak değerlendirdi. Devre arasında kendisine sordum, “Biz her şeyi yazıyoruz” dedi. Başkanımız “Bu hakemler düzeltilsin” dedi ama maalesef düzeltilmedi."





"Beşiktaş'a uzanan elleri kıracağız, susmayacağız"

Seyit Ateş; "Emrecan'ın gördüğü ilk sarı kart, dünyanın hiçbir yerinde öyle değerlendirilmez. Eksiklerimiz de vardı belki evet ama, Beşiktaş'a uzanan elleri kıracağız, susmyacağız" açıklamalarında bulundu.