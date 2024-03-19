Beşiktaş'tan Hollanda çıkarması! Transfer dönemi erken başladı Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmaları için erken bir adım attı. Futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, yönetim kurulu üyesi Kadir Kılıç ve futbol direktörü Samet Aybaba, Hollanda'ya gitti.

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Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmaları için şimdiden harekete geçti. Siyah beyazlı kulüpte futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, yönetim kurulu üyesi Kadir Kılıç ve futbol direktörü Samet Aybaba, Hollanda'ya gitti.

Beşiktaşlı yetkililer, burada öncelikle altyapı konusunda dünya çapında söz sahibi bazı kulüplerin yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunacak, ardından cuma günü Hollanda - İskoçya milli maçını izleyerek, scout ekibinin tespit ettiği bazı futbolcuları takip edecek.

Altyapı geliştirmesi için önemli bir adım

Bu gelişme, Beşiktaş'ın gelecek sezonun transfer stratejisi ve altyapı gelişimi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.