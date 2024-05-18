Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştüklerini açıkladı.

ensonhaber.com

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştüklerini açıkladı.

Yücel yaptığı açıklamada, "1 ay önce Mourinho ile temasa geçtik. Teklifimize sıcak baktı. Önümüzdeki hafta durum netleşir. Haftaya yapacağımız görüşme önemli. Ekonomik detaylar halledildi. Haftaya İtalya'ya gidip yüz yüze görüşeceğiz. Mourinho ile anlaşırsak kendisine Quaresma'nın da teknik heyet de yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben bu sürecin sponsoruyum.Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak" ifadelerini kullandı.

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