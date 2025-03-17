Beşiktaş'tan kadro dışı iddialarına açıklama geldi

Haber Merkezi

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu hafta da deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Yaşanan mağlubiyetlerin Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesi radikal kararlar alınacağı öne sürüldü.

'MAĞLUBİYETLERİN FATURASI O ÜÇLÜYE KESİLECEK' İDDİASI

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda bazı isimlere mağlubiyet ve performans faturası kesileceği iddia edildi.

Bu hafta içinde yapılacak toplantılar sonrası Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile ve Joao Mario'nun kadro dışı bırakılacağı ortaya atıldı.

Ortaya atılan iddia sonrası Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Siyah-beyazlı kulüp, konuyla ilgili iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: