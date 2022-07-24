Beşiktaş'tan Kenan Karaman için sakatlık açıklaması

Beşiktaş'tan Kenan Karaman için sakatlık açıklaması

Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'da ödem ve gerilme tespit edildi.

Yeni sezona özverili bir şekilde hazırlanan Beşiktaş’ta yeni bir sakatlık meydana geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'ın uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman'ın İspanya'da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edilmiştir." denildi.

Tedavisi İstanbul’da devam edecek

Eşinin doğumu için İspanya kampından ayrılan Kenan Karaman'ın tedavisi İstanbul'da devam edecek.