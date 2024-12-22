Beşiktaş'tan kötü istatistik! Son 8 maçta sadece 1 galibiyet

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak kötü gidişine devam etti.
Bu maçın ardından ise siyah-beyazlıların yakaladığı kötü istatistik gündem oldu.
TEK GALİBİYET FENERBAHÇE'YE KARŞI
Beşiktaş, Süper Lig'de son 8 maçta tek galibiyetini Fenerbahçe'yi yenerek aldı.
Fenerbahçe galibiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'e, ardından Adana Demirspor'a yenilen siyah-beyazlılar, Alanyaspor'a da evinde puan kaybederek şampiyonluk yarışından uzaklaştıran 8 maçlık periyotta üçüncü beraberliğini aldı.
SON 8 MAÇTA 18 PUAN KAYBI
Söz konusu süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, Başakşehir, Hatayspor ve Alanyaspor maçlarında berabere kalarak toplam 3 puan çıkardı.
Ligdeki son 8 maçta 18 puan kaybeden Beşiktaş, bu puanların 8'ini evinde yitirdi.
BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ SON 8 MAÇI
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa
Başakşehir 0-0 Beşiktaş
Beşiktaş 2-4 Göztepe
Hatayspor 1-1 Beşiktaş
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş 1-1 Alanyaspor
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