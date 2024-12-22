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Beşiktaş'tan kötü istatistik! Son 8 maçta sadece 1 galibiyet

Beşiktaş'tan kötü istatistik! Son 8 maçta sadece 1 galibiyet Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alırken sadece Fenerbahçe'yi mağlup etti.