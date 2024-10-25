Beşiktaş'tan Lyon'a olay gönderme! Amblemi değiştirdiler

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Lyon deplasmanında Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından Fransız ekibine göndermede bulundu.

Beşiktaş, önce Lyon'un 2017'deki maçın ardından yaptığı aslan emojili paylaşımı alıntıladı ve Gedson Fernandes fotoğrafıyla, "Kedigillerin üzerinde yalnız bir kartal" ifadelerini kullandı.

"SİZİN İÇİN YENİ BİR AMBLEM"

Beşiktaş, daha sonra Lyon'un ambleminde kedi olan bir görsel paylaştı ve "Sizin için yeni bir amblem" yazdı.

Beşiktaş'ın bu paylaşımları büyük yankı uyandırdı.

Beşiktaş'ın paylaşımında kullandığı Lyon amblemi