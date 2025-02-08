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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-Beyazlılar, galibiyetin ardından Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a göndermede bulundu.

Beşiktaş, yaptığı paylaşımda "Cumartesi'leri severiz!" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın başında olduğu dönemde teknik direktör Sergen Yalçın, Hatayspor'un bir gün sonra maç oynama teklifini reddetmesiyle ilgili olarak, şu açıklamaları yaptmıştı:

Son olarak Hatayspor'u aradık. Maçı bir gün ileri alalım dedik. Dinlenme süremiz yok, oyuncu sağlığından ve insan sağlığından bahsedriyoruz. Demek ki yalandan bahsediyoruz. Herkes başarıya giden yolda bir şeyler peşinde. Hatayspor 1 gün sonra oynasa ne olacak? Şampiyonluk iddiası mı var, küme düşme durumu mu var? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üç gün sonraya maç yazmışlar. Nasıl böyle bir program yapıyorsunuz? Koca Beşiktaş camiası. Böyle bir hesap yapılır mı? Bunu anlayamıyoruz. Biz kime karşı mücadele ediyoruz? Maç bitiyor Hatayspor hocası, bakıyorum kendi galibiyetinin sevincini yaşamaktansa Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili konuşuyor. Göreceğiz Cumartesi günü ne olacağını. Konuşmakla oluyor.

BEŞİKTAŞ, 7-0 KAZANMIŞTI

Beşiktaş, Hatayspor maçının ilk yarısını ise 5-0 önde tamamladı. Siyah -beyazlılar, tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısını bu skorla tamamladı.

Beşiktaş, o sezonda bir maçta 7 ve üzerinde gol atan ilk takım oldu.