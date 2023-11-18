Beşiktaş'tan Marcao açıklaması: İstenirse getiririm Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ancak beklediği forma süresini bulamadığı için Türkiye'ye dönebileceği iddia edilen Marcao, İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ancak İspanyol ekibinde yaşadığı sakatlıkların ardından bir türlü istediği forma şansını bulamayan Marcao, sürpriz bir şekilde İstanbul'a geldi.

Transfer döneminin yaklaşmasının ardından adı önce Galatasaray, sonra Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için bu kez Beşiktaş cephesinden fotoğraflı bir paylaşım ve açıklama geldi.

Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Beşiktaşlı iş insanı Tarkan Ser, Marcao'yu ailesiyle birlikte İstanbul'da ağırladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan Ser "Kardeşim Marcao'yu uçağımla ailece İstanbul'da ağırlamaktan çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

"Marcao'yu yakından tanırım"

Öte yandan Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'e konuşan Tarkan Ser "Marcao, yakın dostum. Kim seçilirse seçilsin eğer ihtiyaç varsa, Marcao'yu alıp hediye ederim. Beşiktaş'a hizmet etmek için illa yönetimde olmak zorunda değiliz." açıklamasını yaptı.