Beşiktaş'tan Mert Günok'a tam not
Haber Merkezi

Beşiktaş'ta Konyaspor maçında omuz sakatlığı nedeniyle kaleyi Ersin'e devreden Mert Günok, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö karşılaşmasından sonra zorlu Başakşehir deplasmanında da formasını bırakmadı.

Tecrübeli eldiven, eski takımına karşı iyi bir performans sergiledi. 90 dakika sonunda ortaya çıkan rakamlar beğeni topladı.

GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI

Turuncu-lacivertlilerin ataklarında devleşen Mert Günok, Teknik Direktör Van Bronckhorst'un güvenini boşa çıkartmayarak teknik heyetten tam not aldı.

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Ercan Ertan
Muhabir