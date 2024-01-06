Beşiktaş'tan Necip Uysal'ın sakatlığıyla ilgili açıklama Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Necip Uysal'ın durumuna ilişkin bir açıklama paylaştı.

ensonhaber.com

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Necip Uysal için bir açıklama yaptı.

Yapılan kontrollerde deneyimli oyuncuda herhangi bir bulgaya rastlanmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: